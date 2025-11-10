Trânsito

Na Região Metropolitana
Notícia

Identificada uma das vítimas de acidente causado por carga de tijolos que se desprendeu de caminhão na RS-118, em Gravataí

Tatiani de Sá Tomaz, 45 anos, estava na motocicleta atingida pelo carregamento. Polícia Civil ainda aguarda laudos periciais para confirmação da identificação do condutor do veículo

Gabriela Plentz

Enviar emailVer perfil

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS