Identificada uma das vítimas de acidente causado por carga de tijolos que se desprendeu de caminhão na RS-118, em Gravataí

Caminhão envolvido no acidente tem sinal de avaria na parte frontal. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

Foi identificada como Tatiani de Sá Tomaz, 45 anos, uma das vítimas do acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (10), na RS-118, em Gravataí, na Região Metropolitana.

A mulher estava na moto que foi atingida por uma carga de tijolos que se desprendeu de um caminhão.

Além dela, o condutor da motocicleta também foi atingido. A Polícia Civil ainda aguarda laudos periciais para a confirmação da identidade do condutor da moto, que também morreu no local.

Carga espalhada sobre a pista. Leandro Rodrigues / Agência RBS

O acidente

O acidente aconteceu no km 17, no sentido sentido Gravataí, após o viaduto sobre a RS-020. Além do caminhão carregado com tijolos e da moto, um automóvel e outro caminhão também se envolveram no acidente.

Conforme o Comando Rodoviária da Brigada Militar (CRBM), o veículo que estava carregado com os tijolos trafegava na faixa da esquerda da pista e colidiu na traseira de outro caminhão que estava à frente.

Com o impacto, a carga se desprendeu e caiu sobre a pista, momento em que atingiu a motocicleta que passava ao lado e um automóvel que estava no acostamento — para troca de um pneu.