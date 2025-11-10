Homem morre em colisão entre dois carros na RS-287, em Tabaí

Acidente aconteceu no início desta segunda-feira (10). Comando Rodoviário da Brigada Militar / Divulgação

Um homem morreu em um acidente entre dois carros na madrugada desta segunda-feira (10), na RS-287, em Tabaí, no Vale do Taquari.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a colisão ocorreu por volta da 1h30min, no quilômetro 34 da rodovia, e envolveu um Volkswagen Gol e um Citroën Cactus.

O Cactus seguia no sentido Interior–Capital quando foi surpreendido por um Gol que trafegava na contramão, com a sinalização apagada.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a falta de iluminação dificultou a visualização do veículo e provocou a colisão. O motorista do Cactus, que trabalhava como motorista de aplicativo, não se feriu e teve resultado negativo no teste do bafômetro. A passageira do carro foi encaminhada para atendimento médico.

Dentro do Gol, os policiais encontraram garrafas de bebida alcoólica. O condutor morreu no local.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do condutor do Cactus.