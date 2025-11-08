Homem morre em acidente na BR-386, em Nova Santa Rita

Um homem morreu em um acidente na tarde desta sexta-feira (7) na BR-386, em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele tinha 45 anos e era morador de Imbé, no Litoral Norte.

A vítima dirigia uma caminhonete SUV Lifan X60, com placas de Imbé, que transitava no sentido Interior quando invadiu a pista contrária, batendo na lateral de um Chevrolet Celta de Gravataí e colidindo com um caminhão de Carlos Barbosa.

O veículo também atingiu a defensa metálica da rodovia e um carro Toyota Prius, de Cachoeirinha.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h15min no km 433. Outras duas pessoas ficaram feridas, sendo uma delas em situação mais grave.