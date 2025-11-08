Trânsito

Bloqueios na pista
Notícia

Homem morre em acidente na BR-386, em Nova Santa Rita

Vítima dirigia uma caminhonete que invadiu a pista contrária e atingiu outros carros. Duas pessoas ficaram feridas

Gabriela Plentz

