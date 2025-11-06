Trânsito

Zona Norte
Notícia

Homem morre em acidente de trânsito em Porto Alegre

Motociclista trafegava na Rua Dona Margarida quando atingiu carro que teria passado sinal vermelho na Rua Edu Chaves

Alberi Neto

