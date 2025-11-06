Homem morre em acidente de trânsito em Porto Alegre

Caminhonete Chevrolet Tracker teria atravessado o sinal vermelho na rua Edu Chaves e o motociclista que trafegava pela rua Dona Margarida atingiu a lateral direita do veículo. Alberi Neto / RBSTV

Um homem morreu em acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (6), em Porto Alegre. A ocorrência foi por volta das 2h30 da manhã, no cruzamento das ruas Dona Margarida e Edu Chaves, na zona norte da Capital.

Segundo a EPTC, testemunhas relataram que uma caminhonete Chevrolet Tracker teria atravessado o sinal vermelho na rua Edu Chaves e o motociclista que trafegava pela rua Dona Margarida atingiu a lateral direita do veículo.

O SAMU chegou a ser acionado, mas constatou o óbito no local. A vítima não foi identificada. Alberi Neto / RBSTV

Ainda segundo testemunhas, a condutora do carro teria fugido do local depois do acidente.

