Homem morre após ficar com carro embaixo de caminhão na BR-116

O veículo atingiu a traseira do caminhão que estava parado na pista. Maria Stolting / Agencia RBS

Na tarde desta sexta-feira (21), um homem morreu em acidente na BR-116, em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele dirigia um Renault Sandero e colidiu contra um caminhão por volta das 13h.

O veículo atingiu a traseira do caminhão que estava parado na pista, após ter pane mecânica. O motorista do carro chegou a ser levado com vida ao Hospital Centenário, em São Leopoldo, em estado grave. A equipe de saúde tentou reanimá-lo, mas ele não resistiu aos ferimentos.