Homem morre após ficar com carro embaixo de caminhão na BR-116

Motorista chegou a ser socorrido mas não resistiu. Ele dirigia um Renault Sandero, que colidiu com caminhão

Sofia Lungui

