Homem morre após carro sair da pista na RS-287, em Agudo 

Um homem morreu após o carro que ele dirigia sair da pista na RS-287, em Agudo, na Região Central. O acidente foi por volta de 23h30min de quarta-feira (19).
De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o motorista perdeu o controle do veículo no km 184 e saiu da pista. Ele estava sem cinto de segurança e morreu no local. O nome dele não foi divulgado.
O carro era um Chevrolet Vectra com placas de Paraíso do Sul. No mesmo carro, havia um passageiro de 28 anos, que ficou ferido, mas sem gravidade.