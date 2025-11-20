Homem morre após carro sair da pista na RS-287, em Agudo 

Motorista morreu após perder o controle do veículo e sair da pista na RS-287, em Agudo. CRBM / Divulgação

Um homem morreu após o carro que ele dirigia sair da pista na RS-287, em Agudo, na Região Central. O acidente foi por volta de 23h30min de quarta-feira (19).

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o motorista perdeu o controle do veículo no km 184 e saiu da pista. Ele estava sem cinto de segurança e morreu no local. O nome dele não foi divulgado.

