Freeway registra 10 quilômetros de lentidão e um atropelamento

Quem retorna do Litoral à Região Metropolitana pela BR-290, a freeway, enfrenta cerca de 10 quilômetros de lentidão no início da noite deste domingo (23). A retenção ao motorista se concentra na região de Glorinha e se estende até o cruzamento com a RS-118, em Gravataí.
Houve um atropelamento no km 71 da rodovia. De acordo com o Centro de Controle Operacional da ViaSul, responsável pela administração da rodovia, as equipes de operações e resgate da concessionária foram acionadas para prestar atendimento e orientar o tráfego.
Foi identificada uma vítima grave, removida para o Hospital Dom João Becker.