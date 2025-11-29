"Estavam sempre juntos": quem eram os irmãos encontrados mortos dentro de carro na BR-287 

Gilmar e Hélio: irmãos morreram em acidente na BR-287. Arquivo pessoal / Especial

A relação de Gilmar Garcia Brum, 33 anos, e o irmão, José Hélio Garcia de Maia, 47, foi marcada pela união. Entre visitas e conselhos cotidianos, eles buscavam manter uma tradição: viajar anualmente para rever familiares e celebrar suas raízes. Foi em meio à um desses passeios, para São Luiz Gonzaga, nas Missões, que eles foram encontrados mortos, dentro de um carro às margens da BR-287, na quinta-feira (27).

Para familiares, a localização deles trouxe um misto de tristeza, alívio e ponderação, depois de quase duas semanas de buscas pela dupla e incertezas.

— Eles tinham essa conexão. Estavam sempre juntos os dois. E eles sempre estavam se ajudando. No fim não foi diferente. Estavam os dois juntos no carro — relembra Joyce Corvelo, 38 anos, companheira de Gilmar.

Apesar da conexão e companheirismo, os irmãos tinham personalidades distintas. Enquanto Gilmar era uma pessoa mais expansiva, brincalhão e considerado "um livro aberto", seu irmão 14 anos mais velho, era mais reservado e tímido.

— Para o Gilmar não tinha nada ruim. Sempre que eu estava triste, ele me dava conselhos e tentava levantar meu ânimo. O Hélio era muito bondoso também. Sempre de coração bom, era presente para a família, mesmo que tímido — conta a prima Eliane Marian Garcia, 31 anos.

Natural de São Luís Gonzaga, Hélio vivia atualmente há cerca de 500 quilômetros da sua cidade natal, em Porto Alegre. Pai coruja, ele atuava como auxiliar de pedreiro e buscava, segundo a família, oferecer o melhor que conseguisse para a filha.

— Ele era muito apegado na filha. Sempre fazia tudo por ela, na medida do possível, nas condições dele — relata Joyce.

Já Gilmar, nasceu em Alvorada, na Região Metropolitana, onde vivia com a companheira e os dois filhos, de seis e 13 anos. Gremista de coração, ele trabalhava com revenda de automóveis.

— Ele tinha um coração gigante. Se tivesse dinheiro, não pensava duas vezes e ajudava quem pedia. Se ele tivesse que tirar a camisa dele na rua para dar para alguém, ele dava. Não é à toa que agora todo o bem que ele fez, as pessoas estão fazendo por ele. Muitas pessoas estão me chamando para ajudar com o enterro — acrescentou Joyce.

A família mobilizou uma campanha para conseguir fazer o translado dos irmãos até Alvorada, onde ocorrerá a despedida deles. Conforme Joyce, muitas pessoas se sensibilizaram com a situação e ajudaram a custear o transporte dos corpos, possibilitando, dessa forma os velórios.

O sepultamento da dupla ocorreu neste sábado (29) de manhã, no Cemitério São Jerônimo, em Alvorada.

Relembre o caso

Bombeiros auxiliam na remoção do veículo que está em área de mata fechada. Tayline Manganelli / Agência RBS

Dois corpos em decomposição foram encontrados na quinta-feira (27), dentro de um carro às margens da BR-287, no trecho entre Santa Maria e São Pedro do Sul. As vítimas foram identificadas como os irmãos Gilmar Garcia Brum, de 33 anos, e José Hélio Garcia de Maia, de 47 anos.

Segundo a família, eles saíram da Região Metropolitana com destino a São Luiz Gonzaga, na região das Missões, para visitar familiares. Após a viagem, foram dados como desaparecidos desde 14 de novembro.

Uma prima informou que os irmãos costumavam percorrer esse trajeto anualmente. O veículo, um Kia Cadenza preto, foi localizado em meio à mata por um trabalhador rural, que avisou o Corpo de Bombeiros.