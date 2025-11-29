Trânsito

Acidente
Notícia

"Estavam sempre juntos": quem eram os irmãos encontrados mortos dentro de carro na BR-287 

Gilmar Garcia Brum e o irmão José Hélio Garcia de Maia viajavam para visitar familiares em São Luiz Gonzaga, nas Missões; eles ficaram desaparecidos por cerca de duas semanas

Júlia Ozorio

