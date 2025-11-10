EGR vai reforçar sinalização em trevo onde aconteceram mais de 20 acidentes em 47 dias

Trevo permite ligação da RS-453 à Rua João Fell, que dá acesso à BR-386 (na foto, quando obra foi feita, antes da sinalização). Google Earth / Reprodução

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) vai ampliar a sinalização nas proximidades do cruzamento conhecido como "Trevo Alemão", que fica na Rota do Sol (RS-453), em Estrela, no Vale do Taquari. Desde o dia 24 de setembro, há 47 dias, quando a passagem foi inaugurada, aconteceram 21 acidentes no local.

Estão previstos medidas como:

o reforço da sinalização visual na pista

na pista a instalação de novas placas orientativas

orientativas a construção de canteiros para estimular a redução da velocidade no trecho

De acordo com o engenheiro Luis Fernando Vanacor, diretor-presidente da EGR, as obras devem ser concluídas até o final da próxima semana, em caso de condições climáticas favoráveis.

Rota do Sol, no trecho de Estrela. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Impactos no trânsito

O Trevo Alemão foi construído para que os motoristas consigam ir da Rota do Sol para a BR-386, por meio da Rua João Fell. Esse caminho evita a passagem pela RS-453 na área urbana de Estrela.

O desenho, entretanto, faz com que os motoristas que trafegam no sentido Estrela-Teunônia reduzam a velocidade e parem para dar preferência aos que transitam no outro sentido.

Os acidentes ocorrem justamente pela dificuldade em respeitar a velocidade máxima permitida no trecho. Como os condutores são obrigados a frear repentinamente, são comuns choques no trevo.

Vanacor diz que, até o último sábado (9), 20 acidentes haviam sido contabilizados no entorno da intersecção. Outra ocorrência, envolvendo uma motocicleta, foi registrada nesta segunda (10).

O diretor da EGR reconhece as queixas de motoristas, mas aponta que, com a mudança, há menos veículos trafegando na região dos bairros Boa União e Pinheiros, em Estrela. Vanacor acrescenta que a intervenção garante a segurança dos motoristas, caso todos respeitem os limites de velocidade e a distância entre os veículos.

— Para fazer uma obra de maior dimensionamento, seria preciso desapropriar os terrenos nos arredores. Recentemente foi publicado um edital de concessão que inclui essa rodovia — explica.

A estimativa da EGR é de que pelo menos 8 mil veículos cruzem o local todos os dias.