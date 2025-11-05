Criança de nove anos é atropelada por caminhão na RS-240, em Portão

Uma criança de nove anos ficou ferida após ser atropelada por um caminhão na noite de terça-feira (4) em Portão, no Vale do Sinos. O acidente aconteceu por volta das 20h30min na RS-240, no bairro Portão Novo.
De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a criança descia de bicicleta a lomba da Rua Carlos Scherer e não conseguiu frear antes de cruzar a rodovia. O motorista do caminhão tentou desviar, mas não conseguiu evitar o atropelamento.
A criança foi encaminhado ao Hospital de Portão para a realização de exames.