- A BR-290, no trecho da freeway, registra filas no pedágio de Gravataí, em direção ao Litoral Norte
- Cerca de 49 veículos passam por minuto na rodovia
- A expectativa da CCR ViaSul é de que 116 mil veículos utilizem a rodovia que liga a Região Metropolitana ao Litoral Norte neste feriadão da Consciência Negra
- O fluxo é moderado na RS-040
Como está o trânsito nas rodovias do RS na saída para o feriadão; siga ao vivo
Expectativa é de que 116 mil veículos utilizem a freeway em direção ao Litoral Norte ao todo