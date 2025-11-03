Trânsito

Vale do Paranhana
Casal de idosos morre após carro cair em arroio em Taquara

Ademio Ory Silva, 65 anos, e Marli Ferreira de Fraga, 60 sofreram o acidente na Estrada dos Mineiros, no interior do município

Gustavo Gossen

