Casal de idosos morre após carro cair em arroio em Taquara

Um casal morreu após o carro em que estavam sair da estrada e cair em um arroio no interior de Taquara, no Vale do Paranhana. O acidente aconteceu na noite de sábado (1º), próximo das 21h.
O caso foi registrado na Estrada dos Mineiros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram identificadas como Ademio Ory Silva, 65 anos, e Marli Ferreira de Fraga, 60.
Os corpos foram localizados por volta das 8h de domingo (2), dentro do veículo, um Ford Fiesta.
Ambos eram naturais de Santo Antônio da Patrulha. O velório ocorre nesta segunda-feira (3) no Cemitério dos Mineiros, em Taquara.