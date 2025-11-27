Carro com dois corpos é encontrado em área de mata às margens da BR-287, na Região Central

Movimentação policial na BR-287, no trecho onde foi localizado o veículo. Tayline Manganelli / Agência RBS

Correção: o veículo foi encontrado a cerca de 20 metros da rodovia, e não a 100 metros, como publicado entre 11h15min e 12h17min de 27 de novembro de 2025. O texto já foi corrigido.

Dois corpos em decomposição foram encontrados dentro de um carro às margens da BR-287, no trecho entre Santa Maria e São Pedro do Sul. Conforme o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que o acidente tenha ocorrido há mais de uma semana.

O veículo, um Kia preto, não teria sido visto durante esse período porque, após sair da pista, avançou cerca de 20 metros em uma área de vegetação alta e com árvores.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atende a ocorrência, que mobiliza a perícia para realizar a remoção e possível identificação das vítimas, e a Polícia Civil, que vai apurar o caso.

Segundo o delegado Adriano de Rossi, titular da DP de Homicídios de Santa Maria, um morador das proximidades, que passava pelo local, notou o veículo e chamou a polícia.

— A gente tem uma suspeita. Talvez o pneu tenha estourado ou possam até ter dormido no volante — comentou Rossi.

O delegado afirma que estavam no carro dois irmãos, que estariam desaparecidos. No entanto, Rossi não informou a identidade deles.

Bombeiros auxiliam na remoção do veículo que está em área de mata fechada. Tayline Manganelli / Agência RBS