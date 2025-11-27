Trânsito

Mistério
Notícia

Carro com dois corpos é encontrado em área de mata às margens da BR-287, na Região Central

Veículo está a cerca de 20 metros da rodovia, em trecho entre Santa Maria e São Pedro do Sul, num local de vegetação alta

Amanda Boeira

Tayline Manganeli

