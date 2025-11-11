Carga de tijolos que matou motociclista e passageira na RS-118 estava irregular, diz Comando Rodoviário da Brigada Militar

O caminhão que transportava a carga de tijolos que caiu sobre duas pessoas na RS-118, em Gravataí, não seguia as normas do Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo não possuía nenhuma cinta de amarração para fixar o material.
A exigência é prevista na Resolução 945 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O texto determina que "todas as cargas devem estar devidamente amarradas, ancoradas e acondicionadas no compartimento de carga ou superfície de carregamento do veículo, de modo a prevenir movimentos relativos durante todas as condições de operação esperadas no transcorrer da viagem".
O documento acrescenta que "é responsabilidade do condutor verificar periodicamente, durante o percurso, o tensionamento dos dispositivos de fixação e reapertá-los quando necessário".
A irregularidade consta na ocorrência policial sobre o acidente, obtida pela RBS TV nesta terça-feira (11). O relatório também aponta que o tacógrafo do caminhão estava com a aferição do Inmetro vencida, o que significa que o equipamento não tinha certificação atualizada para medir corretamente o tempo e a velocidade percorridos.
A carga era da empresa Pauluzzi Produtos Cerâmicos. Em nota, a empresa informou que expressa sua solidariedade às vítimas e seus familiares. Além disso, disse que "se coloca à inteira disposição das autoridades para qualquer esclarecimento que se faça necessário".
"Informamos que a empresa se manifestará formalmente nos autos dos procedimentos caso instada para tanto, visando a colaboração com as investigações do acidente", conclui a nota.
O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira (10), no km 17 da rodovia. A carga de tijolos se desprendeu da carroceria e atingiu uma motocicleta que seguia logo atrás.
As duas pessoas que estavam na moto morreram na hora. O condutor ainda não foi identificado, segundo a Polícia Civil. Já a passageira foi reconhecida como Tatiani de Sá Tomaz, de 45 anos, conforme confirmou a perícia.
Além da moto, os tijolos também atingiram um carro. O motorista, Jean Gobbi, contou que havia parado para trocar um pneu que havia furado e precisou correr para não ser atingido.
— Um minuto antes eu estava embaixo do carro tirando o estepe, que é embaixo do carro. Eu não teria como sair, ia sofrer o impacto dos tijolos em mim — contou. Segundo ele, tudo aconteceu muito rápido e não conseguiu entender como a carga caiu.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e tenta localizar imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer como a carga se soltou.
O motorista do caminhão relatou à polícia que foi atingido por outro veículo de carga, que teria fechado sua frente. O impacto, segundo ele, fez com que perdesse o controle do caminhão.