Carga de tijolos que matou motociclista e passageira na RS-118 estava irregular, diz Comando Rodoviário da Brigada Militar

O caminhão que transportava a carga de tijolos que caiu sobre duas pessoas na RS-118, em Gravataí, não seguia as normas do Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo não possuía nenhuma cinta de amarração para fixar o material.

A exigência é prevista na Resolução 945 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O texto determina que "todas as cargas devem estar devidamente amarradas, ancoradas e acondicionadas no compartimento de carga ou superfície de carregamento do veículo, de modo a prevenir movimentos relativos durante todas as condições de operação esperadas no transcorrer da viagem".

O documento acrescenta que "é responsabilidade do condutor verificar periodicamente, durante o percurso, o tensionamento dos dispositivos de fixação e reapertá-los quando necessário".

A irregularidade consta na ocorrência policial sobre o acidente, obtida pela RBS TV nesta terça-feira (11). O relatório também aponta que o tacógrafo do caminhão estava com a aferição do Inmetro vencida, o que significa que o equipamento não tinha certificação atualizada para medir corretamente o tempo e a velocidade percorridos.

A carga era da empresa Pauluzzi Produtos Cerâmicos. Em nota, a empresa informou que expressa sua solidariedade às vítimas e seus familiares. Além disso, disse que "se coloca à inteira disposição das autoridades para qualquer esclarecimento que se faça necessário".

"Informamos que a empresa se manifestará formalmente nos autos dos procedimentos caso instada para tanto, visando a colaboração com as investigações do acidente", conclui a nota.

O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira (10), no km 17 da rodovia. A carga de tijolos se desprendeu da carroceria e atingiu uma motocicleta que seguia logo atrás.

As duas pessoas que estavam na moto morreram na hora. O condutor ainda não foi identificado, segundo a Polícia Civil. Já a passageira foi reconhecida como Tatiani de Sá Tomaz, de 45 anos, conforme confirmou a perícia.

Além da moto, os tijolos também atingiram um carro. O motorista, Jean Gobbi, contou que havia parado para trocar um pneu que havia furado e precisou correr para não ser atingido.

— Um minuto antes eu estava embaixo do carro tirando o estepe, que é embaixo do carro. Eu não teria como sair, ia sofrer o impacto dos tijolos em mim — contou. Segundo ele, tudo aconteceu muito rápido e não conseguiu entender como a carga caiu.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e tenta localizar imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer como a carga se soltou.