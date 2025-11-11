Trânsito

Gravataí
Notícia

Carga de tijolos que matou motociclista e passageira na RS-118 estava irregular, diz Comando Rodoviário da Brigada Militar

Veículo não tinha cintas de amarração e tacógrafo estava com aferição vencida, conforme relatório

Vitor Rosa

