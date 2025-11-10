Duas pessoas morrem após carga de tijolos de caminhão cair sobre moto na RS-118

Uma carga de tijolos que estava em um caminhão virou sobre uma moto na manhã desta segunda-feira (10) na RS-118, em Gravataí. A carga atingiu duas pessoas que estavam na motocicleta, que morreram no local.

As vítimas são um homem e uma mulher. A identidade de ambos não foi informada.

O acidente aconteceu no km 17, no sentido sentido de quem trafega em direção a Gravataí, após o viaduto sobre a RS-020. Além do caminhão carregado com tijolos e da moto, um automóvel e outro caminhão também se envolveram no acidente.

Conforme o Comando Rodoviária da Brigada Militar (CRBM), o caminhão que estava carregado com os tijolos trafegava na faixa da esquerda da pista e colidiu na traseira de outro um caminhão que estava à frente. Com o impacto, a carga se desprendeu e caiu sobre a pista, momento em que atingiu a motocicleta que passava ao lado e um automóvel que estava no acostamento – para troca de um pneu.

O trânsito está lento no trecho. Motoristas devem ter atenção enquanto a ocorrência estiver em atendimento.