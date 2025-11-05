Caminhão com quatro pessoas cai de ponte na Marginal Tietê em São Paulo

A pista expressa da Marginal foi totalmente bloqueada. bydronevideos / stock.adobe.com

Um caminhão caiu da Ponte Atílio Fontana, na Marginal Tietê, na tarde desta quarta-feira (5), na Zona Norte da capital paulista — quatro pessoas estavam no veículo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três vítimas foram resgatadas conscientes e uma sofreu parada cardiorrespiratória. Até a última atualização, não havia detalhes sobre o estado de saúde dos envolvidos. As informações são do g1.

A pista expressa da Marginal foi totalmente bloqueada na altura da ponte para permitir o pouso do helicóptero da Polícia Militar.