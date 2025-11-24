Adolescente morre em capotamento após colisão na RS-591, em Ametista do Sul

O motorista, um adolescente de 17 anos que não possuía carteira de habilitação, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Comando Rodoviário da Brigada Militar / Divulgação

Um adolescente morreu após um grave acidente de trânsito no final da tarde desse domingo (23) em Ametista do Sul, no Norte do Estado. A colisão ocorreu por volta das 18h, no quilômetro 6 da RS-591, perto da comunidade de São Rafael.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), três jovens estavam em um carro que seguia pela rodovia quando o veículo atingiu outro automóvel que saía da comunidade. Com o impacto, o carro dos jovens capotou.

O motorista, um adolescente de 17 anos que não possuía carteira de habilitação, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Os outros dois jovens ficaram feridos.