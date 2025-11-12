Acidente envolvendo caminhões e van que levava crianças para o Beto Carrero deixa um morto e 14 feridos na BR-376, em Guaratuba

Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina auxiliam na ocorrência no Estado vizinho. Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) / Divulgação

Um acidente na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, no sentido Garuva, em Santa Catarina, provocou bloqueio de seis horas na rodovia na manhã desta quarta-feira (12).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o engavetamento, que ocorreu por volta das 5h, envolveu um caminhão-baú, uma carreta e uma van familiar que levava crianças para visitar o parque Beto Carrero, em Penha (SC).

O motorista do caminhão-baú morreu no local. Das 16 pessoas que estavam na van, duas ficaram feridas, entre elas, uma criança. As causas do acidente serão investigadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), que também atuou na ocorrência, um dos caminhões teria perdido o freio e colidido contra a van, que acabou batendo na traseira de outro veículo de carga.

Com o impacto, o caminhão e a van pegaram fogo. O motorista de um dos caminhões ficou preso às ferragens e morreu no local.

Van levava crianças para o Beto Carrero

Conforme informações da NSC e do g1, a van que se envolveu no acidente era de uma família que levava crianças para o Beto Carrero, em Penha (SC).

O veículo vinha de Prudentópolis, no Paraná. Na van, estavam 15 passageiros e o motorista, totalizando 16 pessoas. Entre as vítimas, dois feridos graves, um homem e uma criança, e uma mulher com ferimentos leves. Os demais ocupantes não tiveram lesões.

Mesmo ferido, o motorista da van utilizou uma faca para cortar os cintos de segurança e conseguiu retirar os 15 passageiros antes que o veículo fosse totalmente tomado pelas chamas.

Até o momento, o Hospital São José, em Joinville (SC), recebeu quatro pacientes: três homens, de 35, 39 e 41 anos, e uma mulher, de 37. Todos estão em observação na unidade, passam por exames e seguem em avaliação médica.

Acidente ocorreu em trecho de obras

Segundo a PRF, apenas a faixa da esquerda estava liberada para o tráfego no momento do acidente, em função de obras na pista. O local estava sinalizado e registrava fluxo lento.

Ainda conforme a corporação, motorista de um dos veículos, um caminhão-baú, ao se deparar com veículos parados na fila, tentou desviar pelas faixas central e direita, que estavam interditadas para os trabalhos. Após percorrer parte desse trecho, ele retornou à faixa liberada e colidiu contra a van, que foi projetada na mureta de proteção. Em seguida, o caminhão atingiu a carreta à frente.

Com o impacto, a cabine do caminhão se desprendeu do chassi e ficou presa na traseira da carreta, enquanto o baú foi arremessado para a faixa da direita. Logo após as colisões, a van e o caminhão pegaram fogo.

Caminhão transportava carga diversificada

Segundo o 7º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), sediado em Garuva, o acionamento ocorreu às 5h06min para atendimento da colisão entre o caminhão e van, seguida de incêndio, no quilômetro 668 da rodovia.

A guarnição utilizou cerca de 4,5 mil litros de água para extinguir o incêndio. O caminhão envolvido transportava carga diversificada, incluindo geladeiras, carteiras, filtros de óleo, palhas e outros materiais.

Durante o atendimento, foi localizado o caminhoneiro encarcerado e já sem vida. Ele era o motorista do primeiro caminhão, cuja cabine havia se desprendido da carreta e ficado comprimida no fundo do segundo veículo. O condutor da carreta sofreu ferimentos.

Trânsito segue interditado na região

Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a BR-376, o trânsito ficou bloqueado na altura do quilômetro 667, no sentido Sul.

Por volta de 9h, o congestionamento já se estendia por cerca de 24 quilômetros. Já ao 12h, as faixas haviam sido liberadas, porém, com retenção de veículos, gerando uma fila de 30 quilômetros.

A Arteris informou ao g1 que, no momento do acidente, havia uma obra de reparo do pavimento na rodovia. Segundo eles, o serviço foi previamente informado.

Ainda conforme a concessionária, as obras interditavam a faixa da direita e central, enquanto a faixa da esquerda estava liberada para o tráfego de veículos.

Segundo eles, a rodovia estava sinalizada com dois mil metros antecedendo o local de reparo e com reforço para obras noturnas.

Veja a nota da PRF

"Na madrugada de quarta-feira (12), por volta das 4h45, no quilômetro 667 da BR-376, em Guaratuba (PR), a PRF foi acionada para o atendimento de um acidente envolvendo um caminhão-baú, uma carreta e uma van.

Por questões de obras, apenas a faixa da esquerda estava liberada para o tráfego, que estava sinalizado e, no momento, contava com fluxo lento. O motorista do caminhão-baú, ao se deparar com os veículos parados na fila, desviou para as faixas central e direita — ambas interditadas para obras. Após percorrer parte desse trecho, ele retornou para a faixa liberada e colidiu com a van, que foi projetada contra a mureta de proteção. Em seguida, o caminhão atingiu a carreta à frente.

Com o impacto, a cabine se desprendeu do chassi e ficou presa na traseira da carreta, enquanto o baú foi arremessado para a faixa direita. A van e o caminhão pegaram fogo logo após as colisões. O motorista da van, mesmo ferido, utilizou uma faca para cortar os cintos de segurança e conseguiu retirar os 15 passageiros antes que o veículo fosse totalmente consumido pelas chamas.

O motorista do caminhão-baú morreu no local. A perícia e o Instituto Médico-Legal estão no local, realizando os trabalhos de levantamento das causas.

Vítimas

Na van estavam 15 passageiros e o motorista. Destes, destes dois feridos graves, sendo um homem e uma criança. Uma mulher teve ferimentos leves. O restante dos passageiros não tiveram lesões.

No caminhão-baú estava apenas o motorista que morreu.

Na carreta, um motorista com lesões.

Causas

As causas do acidente serão apuradas pela Perícia."