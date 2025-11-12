Trânsito

Entre SC e PR
Notícia

Acidente envolvendo caminhões e van que levava crianças para o Beto Carrero deixa um morto e 14 feridos na BR-376, em Guaratuba

De acordo com a PRF, a pista foi liberada após seis horas de bloqueio; congestionamento chegou a se estender por cerca de 24 quilômetros na região

Murilo Rodrigues

