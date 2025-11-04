Acidente entre ônibus e carreta deixa ao menos 17 feridos na RS-118, em Alvorada

Carreta atingiu a lateral do ônibus intermunicipal em Alvorada e deixou 10 passageiros feridos. Guilherme Milman / Agencia RBS

Um ônibus e uma carreta colidiram nesta terça-feira (4) na RS-118, em Alvorada. O coletivo transportava passageiros no momento do acidente, que ficaram feridos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para atendimento hospitalar.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), 17 pessoas ficaram feridas, mas a reportagem apurou junto aos hospitais que 22 pessoas foram atendidas após o acidente, duas delas em estado grave. Outras duas, encaminhadas ao Hospital de Alvorada, tiveram alta. Os motoristas do ônibus e da carreta não se feriram no acidente.

A colisão aconteceu no acesso à rodovia pela Estrada Passo dos Negros. A RS-118 chegou a registrar congestionamento nos dois sentidos. Por volta das 8h, havia apenas um bloqueio parcial no trecho devido aos dois veículos, que ainda não haviam sido retirados do local.

Uma passageira que não quis se identificar relatou como aconteceu a colisão:

— Ele já não tinha conseguido parar numa parada. Parou assim, tipo, para frente, parecia que estava com algum problema no freio. Aí, quando parou aqui, tinha tipo um caminhão-baú. E ele passou pelo lado e não conseguiu ver que vinha vindo uma carreta. Aí quando ele passou aqui e viu, ele tentou frear e não conseguiu mais.

Segundo a testemunha, o ônibus estava cheio, inclusive com passageiros em pé. Com o impacto, muitos caíram e se machucaram. Um homem teria ficado com a perna presa e outros sofreram cortes e reclamaram de dores após o acidente.