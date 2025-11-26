Acidente na Estrada do Mar deixa duas mulheres mortas 

Duas mulheres morreram em uma colisão frontal na Estrada do Mar, em Capão da Canoa, no Litoral Norte, na manhã desta quarta-feira (26). O acidente ocorreu por volta das 11h, no km 45 da rodovia, entre os balneários de Capão Novo e Arroio Teixeira.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a ocorrência envolveu um caminhão VW 24.250, com placas de Capão do Leão, no sul do Estado, e uma caminhonete VW Amarok V6, de Porto Alegre.

A Amarok era conduzida por uma mulher de 59 anos, que tinha uma passageira de 82. Ambas morreram no local.

O motorista do caminhão ficou gravemente ferido. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado ao hospital de Capão da Canoa. Segundo o CRBM, o caminhão possuía autorização para circular na Estrada do Mar.

Nenhum dos envolvidos teve identidade informada. As circunstâncias do acidente ainda são investigadas, mas informações preliminares apontam que o caminhão seguia no sentido Curumim–Capão da Canoa quando, por motivo desconhecido, teria invadido a pista contrária.