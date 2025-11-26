Trânsito

Colisão frontal
Notícia

Acidente na Estrada do Mar deixa duas mulheres mortas 

Automóvel colidiu em um caminhão. Motorista, de 59 anos, e passageira, de 82, morreram

Ian Tâmbara

