Acidente com sete veículos deixa três feridos na BR-386, em Soledade

Um acidente envolvendo oito veículos deixou três pessoas feridas: uma em estado grave e duas com ferimentos leves, na madrugada desta quarta-feira (26) na BR-386, em Soledade, no Norte do Estado.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu no quilômetro 234, em um trecho onde há obras e o tráfego operava no sistema “pare e siga”. Um caminhão prancha não teria parado e bateu de frente em uma carreta que trafegava no sentido contrário. Após o impacto, outros cinco veículos, dois caminhões e três automóveis, também foram atingidos.
As equipes de socorro atenderam os feridos no local e os encaminharam ao Hospital de Soledade. Dois homens de 35 e 34 anos tiveram ferimentos leves e um homem de 56 anos registrou lesões graves. A rodovia chegou a ficar totalmente bloqueada, mas o trânsito já foi restabelecido e segue fluindo de forma alternada devido às obras.