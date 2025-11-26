Acidente com sete veículos deixa três feridos na BR-386, em Soledade

Três pessoas foram encaminhadas ao Hospital de Soledade. Vinícius França / Tua Rádio Cristal

Um acidente envolvendo oito veículos deixou três pessoas feridas: uma em estado grave e duas com ferimentos leves, na madrugada desta quarta-feira (26) na BR-386, em Soledade, no Norte do Estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu no quilômetro 234, em um trecho onde há obras e o tráfego operava no sistema “pare e siga”. Um caminhão prancha não teria parado e bateu de frente em uma carreta que trafegava no sentido contrário. Após o impacto, outros cinco veículos, dois caminhões e três automóveis, também foram atingidos.