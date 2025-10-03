Vítima de atropelamento na freeway trabalhava em manutenção na estrada

A concessionária ViaSul confirmou que o homem atropelado na freeway (BR-290) na manhã de quinta-feira (2) trabalhava em uma obra de manutenção na rodovia.

Vermirio Adão Dias dos Santos, de 25 anos, foi atingido no km 5, em Osório, no sentido Capital–Litoral. Ele era funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços para a ViaSul. A concessionária informou que o trecho estava devidamente sinalizado para as obras.

O resgate da vítima foi feito usando helicóptero do Corpo de Bombeiros, que encaminhou o jovem para atendimento em Porto Alegre, onde não resistiu.

O velório de Vermirio está marcado para o fim da tarde desta sexta-feira (3), no Cemitério dos Rosa, em Santo Antônio da Patrulha, cidade natal dele.