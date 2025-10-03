Um em cada três acidentes com morte no RS neste ano teve envolvimento de condutores sem Carteira Nacional de Habilitação

No dia 22 de setembro, um acidente na Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, em Gravataí, causou a morte da jovem Emilly Ariane Camargo Arreal, 19 anos. O namorado da vítima conduzia o carro que bateu em um poste. Ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação.
Dados do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS) revelam que, de janeiro a setembro deste ano, foram registrados 1.096 acidentes com morte. Desse total, 342, o que equivale a 31%, tiveram a participação de condutores ou motociclistas sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os números foram fornecidos a pedido de Zero Hora.
Considerando o mesmo período, trata-se da maior taxa envolvendo não habilitados em ocorrências com morte nos últimos seis anos. Comparando com o ano passado, que registrava a maior taxa até então, houve um aumento de 15% (veja gráfico).
Ainda levando em conta o mesmo período dos últimos seis anos, ao somar o número de ocorrências, chega-se a 1.526 acidentes com essa característica.
O Detran salienta que, não obrigatoriamente, o condutor ou motociclista não habilitado foi o responsável pelo acidente. Mas, no mínimo, não deveria estar dirigindo.
— Qualquer dado que significa aumento da letalidade é preocupante. Não são números frios, são vidas. Estamos, sim, cientes e acompanhando e fazendo o possível para que isso não seja apenas uma tendência que a gente consiga estancar — afirma a diretora institucional do Detran RS, Diza Gonzaga.
A presença de motoristas em situação irregular é considerado um dos fatores de risco para acidentes. Nos últimos dias o tema tem ganhado repercussão após o presidente Lula dar aval a uma medida que tira a obrigatoriedade de autoescola para adquirir a CNH. O objetivo é diminuir a quantidade de condutores irregulares, que segundo dados do governo federal é, atualmente, de 20 milhões.
Para a coordenadora Institucional da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga - Vida Urgente, Larissa Gonzaga, apesar da irregularidade ser um problema, a medida também pode oferecer riscos:
— Reduzir o custo imediato do processo dessa habilitação pode atrair mais pessoas para a regularidade. Mas, por outro lado, também pode fragilizar muito a formação de condutores, que já apresenta falhas estruturais e precisa ser aprimorada.
Para Larissa, a solução está em tornar o processo mais acessível, sem impactar a formação.
— O risco é claro, sem uma formação sólida, a tendência é termos mais sinistros graves nas nossas ruas, avenidas e estradas — complementa.