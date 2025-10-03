Trânsito

De janeiro a setembro
Notícia

Um em cada três acidentes com morte no RS neste ano teve envolvimento de condutores sem Carteira Nacional de Habilitação

Considerando o mesmo período, trata-se da maior taxa em ocorrências desta natureza nos últimos seis anos

Guilherme Milman

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS