Trânsito

Cerro Largo
Notícia

Três pessoas morrem em acidente na BR-392, na região das Missões

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, carro saiu da pista e colidiu com bueiro; vítimas fatais eram condutor e dois passageiros 

Isadora Garcia

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS