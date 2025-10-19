Três pessoas morrem em acidente na BR-392, na região das Missões

Acidente deixou três mortos neste domingo. Corpo de Bombeiros Militar / Divulgação

Correção: o acidente foi na cidade de Cerro Largo e não em Salvador das Missões, como informado entre 09h14min e 10h54min. O texto foi corrigido.

Três pessoas morreram em um acidente de trânsito na BR-392, próximo ao acesso a Cerro Largo, na região das Missões, na madrugada deste domingo (19).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em um carro Fiat Palio que saiu da pista e colidiu com um bueiro.

O caso foi registrado na altura do km 668 da rodovia. O veículo, emplacado em Cerro Largo, tinha quatro ocupantes.

O condutor, um homem de 25 anos, morador do município, e outros dois passageiros morreram no local. O quarto ocupante foi socorrido com ferimentos e levado a um hospital na região.

Além da PRF, bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Brigada Militar e Polícia Civil auxiliaram no atendimento. Não há bloqueio no trânsito. As causas do acidente são investigadas.

Caso foi registrado neste domingo, próximo ao acesso a Cerro Largo. PRF / Divulgação