"Trabalhador e com sonhos gigantes": quem era o homem vítima de acidente na BR-116 em Canoas

Fausto Levi Santana de Medeiros, 44 anos, morreu na madrugada deste domingo (5), após ter o carro atingido por outro veículo

Júlia Ozorio

