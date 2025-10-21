Quem são as três vítimas de acidente na BR-392, em Cerro Largo

Acidente com três mortes aconteceu no km 670 da BR-392, em Cerro Largo. Corpo de Bombeiros Militar / Divulgação

Foram identificadas as três pessoas que morreram em um acidente de trânsito na BR-392, em Cerro Largo, na região das Missões. As vítimas estavam em um carro que saiu da pista e bateu contra um bueiro no km 670 da rodovia, próximo ao trevo de acesso à Linha Santo Antônio. A ocorrência foi na madrugada de domingo (19).

As vítimas foram identificadas como:

Augusto José Kohler , 25 anos, morador de Cerro Largo

, 25 anos, morador de Cerro Largo Letícia Franciele Gomes Schneiders , 41 anos, também de Cerro Largo. Ela era mãe de quatro filhos

, 41 anos, também de Cerro Largo. Ela era mãe de quatro filhos Guilherme Cognaco, 31 anos, natural de Campina das Missões. Ele deixa dois filhos, de acordo com a publicação da funerária

Segundo a Polícia Civil, os três retornavam de um serviço de segurança realizado em um evento na cidade de São Borja. Eles estavam em um veículo com mais uma pessoa, que sobreviveu ao acidente. A quarta ocupante foi socorrida com ferimentos e recebeu alta após atendimento no Hospital de Cerro Largo.