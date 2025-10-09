Polícia reforça fiscalização nas estradas do RS no período de Oktoberfest

Preocupação com consumo de álcool por motoristas motiva a mobilização. Camila Hermes / Agencia RBS

Com a chegada do período de Oktoberfest, aumenta a preocupação das autoridades com acidentes de trânsito nas estradas gaúchas. Como a festa de origem alemã, realizada em diversas cidades gaúchas no mês de outubro, tem a cerveja como atração principal, há o temor de que participantes peguem a estrada depois de beber. Para evitar que isso aconteça, as polícias rodoviárias prepararam esquemas especiais de fiscalização.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) diz que que haverá reforço no policiamento entre os dias 10 e 26. O foco será na fiscalização de "alcoolemia". Dado o fluxo intenso na Região Metropolitana, a presença de agentes na BR-116, na BR-290 e na freeway será reforçada. O número de policiais mobilizados não é divulgado.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), que fiscaliza as estradas estaduais, informou, por meio do capitão Cleu Minuzzo, que também haverá reforço no efetivo a partir desta quinta-feira (9). Terão atenção especial dos agentes as estradas que levam os motoristas para Igrejinha, onde acontece uma das mais tradicionais Oktoberfest do RS.

— Nosso compromisso é garantir a segurança das pessoas que transitam nas rodovias, bem como ao evento que é muito importante para a economia local e regional — diz Minuzzo.

Serão realizadas fiscalizações por meio de ações de presença e blitz, com teste do bafômetro, verificação de documentos, de condições dos veículos e de regularidade no transporte de pessoas. Os pontos e horários não são divulgados.

Nas estradas que ligam a Santa Cruz do Sul — onde ocorre a maior Oktoberfest do Estado — também haverá reforço na fiscalização. Comandante do 2º Comando Rodoviário da Brigada Militar, o capitão Vinícius Massulo diz que o efetivo será incrementado com agentes da Força Tática e do Pelotão dos Batedores Motociclistas do 2º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar.

— O intuito da operação é reforçar a presença policial nas rodovias estaduais da região, especialmente a RS-287, trazendo mais segurança para os usuários — diz Massulo.

Segundo o comandante, serão feitas ações durante as 24 horas do dia, com ênfase nos dias de shows nacionais na festa santa-cruzense.