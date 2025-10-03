Pedestre morre após ser atropelado por dois veículos na BR-290, em Caçapava do Sul

Um homem morreu na manhã desta sexta-feira (3) após ser atropelado por um caminhão carregado de lenha e, em seguida, por uma caminhonete, na BR-290, em Caçapava do Sul, na região da Campanha.

A vítima, cuja identidade ainda não foi divulgada, morreu no local. O acidente ocorreu próximo ao acesso para a BR-153, na localidade conhecida como Barrocadas.