Trânsito

Transtorno temporário
Notícia

Obra de túnel sob a BR-116 muda trânsito em Canoas; veja como fica o tráfego no local

Duas das cinco faixas no sentido Porto Alegre–São Leopoldo, próximo ao Conjunto Comercial Canoas, estão sendo bloqueadas nesta quarta-feira para início dos trabalhos

Kathlyn Moreira

Zero Hora

