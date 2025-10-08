Obra de túnel sob a BR-116 muda trânsito em Canoas; veja como fica o tráfego no local

Cones do desvio que está sendo implantado estavam posicionados na faixa da direita no sentido Porto Alegre-São Leopoldo no começo da manhã Kathlyn Moreira / Agência RBS

Começa nesta quarta-feira (8), a construção de mais um túnel no trecho metropolitano da BR-116. O canteiro de obras foi iniciado em Canoas, nas imediações do Conjunto Comercial Canoas, onde uma travessia sob a rodovia ligará a Rua Domingos Martins à Avenida Dr. Sezefredo Azambuja Vieira. A obra irá durar pelo menos 12 meses, período em que os usuários do trecho precisarão estar atentos a desvios e eventuais bloqueios do tráfego no local.

A obra no km 261 promete aumentar a integração entre as zonas leste e oeste da cidade – hoje fatiada pela rodovia e pelos trilhos do Trensurb – e reduzir o fluxo nas pistas laterais da rodovia, segundo o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) no Rio Grande do Sul, Hiratan Pinheiro da Silva, em entrevista ao Gaúcha Atualidade nesta quarta.

— Esse túnel vai funcionar muito bem para os movimentos locais em Canoas, para não precisar mais subir na rodovia, na 116, ou retornar embaixo dos viadutos (da Avenida Inconfidência e o da Boqueirão).

Segundo o colunista de Zero Hora Jocimar Farina, uma das alterações mais visíveis no trânsito na região será a redução de cinco para três faixas de tráfego para cada sentido da BR-116. A alteração deve provocar congestionamento, principalmente durante as primeiras semanas. Simultaneamente, haverá o bloqueio da Avenida Dr. Sezefredo Azambuja Vieira, entre a Rua Pinto Bandeira e a BR-116. A Rua Domingos Martins não terá impacto no tráfego.

— Nós temos dado essa orientação, vai ter complicação por um ano — frisou o superintendente do DNIT.

Pedestres também terão que estar atentos ao cruzar pela região da obra do túnel em Canoas. Kathlyn Moreira / Agência RBS

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Canoas (SMMU) alerta aos motoristas e pedestres para redobrarem a atenção ao transitar pelas ruas adjacentes à obra e que respeitem a sinalização.

As etapas

A primeira parte da obra envolverá a cravação de estacas no pavimento, começando pela pista no sentido Capital–Interior. Depois disso, o centro da rodovia terá bloqueio. Por último, o lado Interior–Capital. Após a cravação das estacas será iniciada a escavação. O túnel seguirá o traçado da passarela existente no local.

Avenida Dr. Sezefredo Azambuja Vieira começou a ser bloqueada no começo da manhã. Kathlyn Moreira / Agência RBS

A prefeitura de Canoas já se comprometeu a fazer obras complementares, ao longo do ano que vem, que irão garantir a utilização da travessia. A administração municipal realizará serviços de drenagem, desapropriação e pavimentação no entorno das ruas da região.

O túnel, aguardado há mais de uma década, custará R$ 30 milhões ao governo federal. A obra está incluída nas melhorias pelas quais a BR-116 está passando entre Porto Alegre e Novo Hamburgo.

Visualize as mudanças no trânsito da região da obra