"Nos primeiros minutos, eu tinha certeza de que não ia sair com vida", relembra mulher que ficou soterrada por carga de serragem em Porto Alegre

Eduarda ao lado do noivo, Gabriel, que atuou no resgate. Arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

Cerca de duas semanas após sobreviver a um acidente de trânsito que a deixou quase duas horas presa no próprio carro, prensado e soterrado por serragens, em Porto Alegre, a estudante de biomedicina Eduarda Correa, 23 anos, relembrou o momento de tensão. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, neste domingo (19), a estudante afirma que achou que não sairia do local viva.

— Nos primeiros minutos, eu tinha certeza de que não ia sair com vida — contou ao programa, ao lado do noivo, Gabriel Zanettin, que ajudou no socorro.

O acidente aconteceu após um caminhão tombar na alça de acesso da freeway para a Rodovia do Parque (BR-448). A carreta, que transportava serragem, acabou caindo sobre o veículo da estudante.

O peso do material amassou o teto do veículo e deixou a estudante de biomedicina confinada em um pequeno espaço. Para especialistas, ela sobreviveu graças a uma série de fatores, como a estrutura do carro atingido e tipo de material que cobriu o veículo. Os vidros fechados durante o acidente também contribuíram, pois criaram uma bolha de ar, o que permitiu que a motorista continuasse respirando.

Todos esses elementos formaram uma estrutura chamada "cápsula de sobrevivência" — formada por colunas e portas com proteção reforçada — que absorveu o impacto e evitou a compressão total do veículo.

Com casamento marcado

Soterrada e com o casamento marcado para novembro, Eduarda ligou para o noivo, de dentro do carro, dizendo que o amava e pedindo desculpas, por acreditar que não conseguiria sair da situação.

— Minha visão estava bem embaçada neste primeiro momento, de enxergar borrão. Eu consegui colocar a senha e ligar — relembrou a vítima.

O noivo de Eduarda viu o acidente acontecer e foi um dos primeiros a chegar no local. Ele, que trabalha na Arena do Grêmio, que fica ao lado do local do acidente, foi a pé até a alça de acesso da rodovia e ajudou no socorro, retirando com as mãos a serragem sobre o veículo.

Para Eduarda, sobreviver ao acidente que a deixou soterrada em quase 30 toneladas de serragem é mais um motivo para comemorar a vida e seguir com os planos de casamento.

(Sobreviver) é mais um motivo para a gente fazer isso, casar, celebrar nossa união, o nosso amor EDUARDA CORREA Estudante de biomedicina

Relembre o caso

Um caminhão tombou na alça de acesso da freeway para a Rodovia do Parque (BR-448), em Porto Alegre, por volta das 11h30min do dia 7 de outubro. A carreta, que transportava serragem, acabou caindo sobre o veículo da estudante. O carro estava na faixa ao lado do caminhão e acabou ficando preso e soterrado no local.

Dados do rastreamento do caminhão indicam que ele estava trafegando em 73 km/h em um trecho onde o limite é 50 km/h, segundo a reportagem do Fantástico.

A condutora, identificada como Eduarda Corrêa, de Canoas, começou a ser removida do veículo por volta das 12h40min. A motorista foi retirada por volta das 13h15min do local e encaminhada ao hospital. O motorista da carreta teve ferimentos leves e foi levado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Canoas.

Inicialmente, Eduarda deu entrada no Hospital Cristo Redentor, mas depois precisou ser transferida à UTI do Hospital Nora Teixeira, na Santa Casa, devido a complicações em exames. Após cerca de uma semana hospitalizada, ela teve alta.

Agentes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Brigada Militar e funcionários da CCR ViaSul — concessionária que administra o trecho da rodovia — trabalharam no resgate.

A Polícia Civil deve investigar as causas do acidente.

Veja a cronologia dos fatos

Terça-feira (7), por volta de 11h30min

Eduarda voltava de uma prova na faculdade, indo de Porto Alegre para Nova Santa Rita, onde vivem os familiares;

O carro conduzido pela universitária foi atingido por um caminhão carregado de serragem , que tombou na rodovia;

, que tombou na rodovia; Soterrada, Eduarda ligou para o noivo — que trabalha na Arena do Grêmio — pedindo socorro;

— que trabalha na Arena do Grêmio — pedindo socorro; O jovem de 25 anos foi a pé até o local do acidente e avisou que havia um carro sob a carga.

Terça-feira (7), por volta de 13h15min

Segundo os bombeiros, a motorista ficou confinada dentro do veículo, que não encheu de serragem , e conseguiu respirar;

, e Eduarda, mesmo nervosa, s e manteve consciente durante o resgate;

durante o resgate; Eduarda foi socorrida e levada para o Hospital Cristo Redentor , na Zona Norte;

, na Zona Norte; De acordo com a família e os bombeiros, a motorista sofreu arranhões.

Quarta-feira (8)

Mesmo consciente e com ferimentos leves, Eduarda aguardava a realização de exames de sangue ;

As circunstâncias do acidente eram apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que aguardava um laudo pericial;

Conforme a PRF, o motorista do caminhão realizou, no dia, exame de etilômetro, que deu negativo para a presença de álcool no organismo;

Por não envolver morte ou crime como alcoolemia, o caso não foi encaminhado para a Delegacia de Trânsito.

Quinta-feira (9)

Os exames apontaram alterações, que exigiram a transferência do Hospital Cristo Redentor para a Santa Casa ;

Segundo o noivo, Eduarda estava medicada e hidratada;

A jovem sentia muitas dores no corpo, mas passava bem, diz Gabriel.

Sexta-feira (10)

Eduarda recebeu alta da UTI ;

; A motorista foi transferida para um quarto, em situação estável, e passou por observação após exames;

Em sua primeira manifestação, a estudante comemorou por estar viva.