Trânsito

Entrevista ao Fantástico
Notícia

"Nos primeiros minutos, eu tinha certeza de que não ia sair com vida", relembra mulher que ficou soterrada por carga de serragem em Porto Alegre

Eduarda Corrêa, 23 anos, conduzia um automóvel quando um caminhão tombou sobre o veículo no acesso da freeway à BR-448

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS