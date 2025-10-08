Mulher soterrada por carga de serragem no acesso à BR-448 segue internada sem previsão de alta

Jovem foi resgatada após ficar quase duas horas soterrada. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A mulher envolvida no acidente com um caminhão carregado de serragem que tombou em uma alça de acesso da BR-448, a Rodovia do Parque, em Porto Alegre, segue internada sem previsão de alta. Eduarda Correa, 23 anos, está hospitalizada no Hospital Cristo Redentor, na Zona Norte, desde terça-feira (7), dia da ocorrência.

A estudante de biomedicina deu entrada na instituição consciente e com ferimentos leves, após ficar quase duas horas presa dentro do carro soterrado por serragem. O veículo que ela estava, um Volkswagen T-Cross, foi atingido pelo caminhão tombado. Porém, segundo familiares, exames de sangue realizados nesta quarta-feira (8) apontaram para a necessidade de ela seguir internada. Não foram informados mais detalhes sobre o estado de saúde da jovem.

As circunstâncias do acidente ainda são apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Um laudo pericial será produzido. O motorista do caminhão realizou no dia exame de etilômetro, que deu negativo para a presença de álcool no organismo. Por não envolver morte ou crime como alcoolemia, o caso não foi encaminhado para a Delegacia de Trânsito, segundo a PRF.

Motorista ficou confinada dentro do veículo. Ian Tambara / Agencia RBS

Familiares acompanharam resgate e internação

O noivo de Eduarda, Gabriel Zanettin, 25 anos, trabalha na Arena do Grêmio, ao lado do local do acidente, e foi a pé para tentar resgatá-la. O peso da serragem amassou o teto do veículo e deixou a estudante confinada em um pequeno espaço.

De acordo com o capitão Daniel Suchy, do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), um bombeiro de folga, parente de Eduarda, também atuou no resgate. A mãe da jovem foi até o local acompanhar o socorro.

— A gente sempre tenta passar esse contato humanizado para os parentes para que eles não fiquem tão nervosos — disse.

Gabriel acompanhou a noiva até o Hospital Cristo Redentor, na Zona Norte. Segundo ele, a jovem não sofreu perfurações no acidente.

— Ela, quando saiu da ambulância, queria ver eu e os pais dela, a família.

Casamento em novembro

De dentro do carro, Eduarda entrou em contato com o noivo por telefone, dizendo que o amava. Os dois estão com o casamento marcado para novembro.

— A gente casa no dia 1º de novembro, ontem nós fizemos as fotos. Ela pediu desculpas por tudo, que não ia conseguir. (Disse) Que me amava, que amava a família — relatou Gabriel, 25 anos, que trabalha na Arena do Grêmio, ao lado do local do acidente.

O relato do casamento foi repetido pela motorista aos bombeiros, segundo o capitão Daniel Suchy.