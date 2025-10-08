Trânsito

Mulher soterrada por carga de serragem no acesso à BR-448 segue internada sem previsão de alta

Eduarda Correa, 23 anos, passou por exames de sangue, que apontaram para a necessidade de ela permanecer no hospital

Paulo Rocha

