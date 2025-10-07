Mulher soterrada por carga de serragem ligou para se despedir do noivo: "Pediu desculpas por tudo, que não ia conseguir"

Estudante de biomedicina foi resgatada após carga de caminhão cair sobre carro. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Soterrada por uma carga de serragem após o tombamento de um caminhão na BR-448, Eduarda Correa, 23 anos, ligou para o noivo, Gabriel Zanettin, de dentro do carro. O peso do material amassou o teto do veículo e deixou a estudante de biomedicina confinada em um pequeno espaço. O acidente aconteceu no final da manhã desta terça-feira (7).

Com o casamento marcado para novembro, ela entrou em contato com o noivo, dizendo que o amava.

— A gente casa no dia 1º de novembro, ontem nós fizemos as fotos. Ela pediu desculpas por tudo, que não ia conseguir. (Disse) Que me amava, que amava a família — relatou Gabriel, 25 anos, que trabalha na Arena do Grêmio, ao lado do local do acidente.

O noivo foi a pé até a alça de acesso da rodovia e ajudou no socorro a Eduarda, retirando com as mãos a serragem sobre o veículo.

— Todo momento que a gente tentava contato, ela respondia. Só falava que era ruim para respirar, era muita coisa em cima — contou.

Gabriel acompanhou a noiva até o Hospital Cristo Redentor, na Zona Norte. Segundo ele, a jovem não sofreu perfurações e estava consciente.

— Ela, quando saiu da ambulância, queria ver eu e os pais dela, a família.

Gabriel Zanettin saiu a pé da Arena do Grêmio até a rodovia para socorrer noiva. Paulo Rocha / Agência RBS

Eduarda voltava de prova na faculdade

Moradores de Canoas, os noivos usam o carro diariamente em seus deslocamentos. Nesta terça, ela deixou o companheiro na Arena e se dirigiu à Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), onde realizou uma prova.

Depois do exame, a jovem seguia para Nova Santa Rita, onde moram os pais e a irmã, quando aconteceu o acidente.

— Ela saiu da prova dela e estava pegando a 448, ali por cima da Arena. Era esse o trajeto dela — disse Gabriel.

Segundo o noivo, Eduarda "nasceu de novo". Ela já havia sofrido uma perfuração no estômago anteriormente.

O resgate

Após a ligação de Eduarda, Gabriel foi até a alça da rodovia, iniciando o resgate antes mesmo da chegada das equipes de socorro.

— Chegando lá em cima, só o caminhão (...). O caminhão tombado, o motorista. Não dava para ver nada.

O noivo perguntou para o motorista do caminhão sobre o carro soterrado, mas o condutor não havia visto o veículo de Eduarda.

— A gente achou a maçaneta e o retrovisor. Coberto, coberto, não sei qual era o produto. Aí eu subi em cima, sem subir no carro, para começar a tirar (a serragem).