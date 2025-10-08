Mulher que morreu em acidente na BR-116, em Estância Velha, voltava de universidade onde dava aula

O Toyota Etios ficou completamente destruído e a condutora morreu no local. Raí Quadros / Agência RBS

Bárbara Gisele Koch, de 45 anos, é a vítima fatal de uma colisão que envolveu quatro veículos em Estância Velha, no Vale do Sinos. Ela era professora do curso de Moda na Universidade Feevale e retornava para Ivoti, onde morava, no momento do acidente.

O caso aconteceu no km 232 da BR-116, no bairro Rincão Gaúcho, por volta das 22h10min de terça-feira (7).

A professora, que vinha de Novo Hamburgo, dirigia um Toyota Etios e bateu em um Chevrolet Cruze, que trafegava no sentido oposto e teria invadido a pista contrária no momento do acidente.

O condutor do Cruze, Tiago Nunes Wagnerm, de 27 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital de Ivoti. No local do acidente, Wagnerm fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

Segundo o delegado da Polícia Civil de Estância Velha, Rafael Sauthier, o motorista estava em "estado de confusão" e não soube explicar o motivo por ter invadido a pista contrária. O caso ainda está sendo investigado.

Colisão aconteceu no km 232 da BR-116. Raí Quadros / Agência RBS

Outros dois carros, um Chevrolet Corsa e um BYD Dolphin, também foram envolvidos no acidente, mas os motoristas desses veículos não ficaram feridos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros Militar do RS e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.

Bárbara Gisele Koch dava aula há 11 anos em Novo Hamburgo

Barbara era professora no curso de Moda da Feevale. Feevale / Divulgação

Graduada em Moda e mestre em Design, Bárbara, além de docente na Universidade Feevale desde julho de 2014, também coordenava os laboratórios de Moda e integrava o projeto social Pró-Fábrica - Sapateiros do Bem.

O coordenador do curso de Moda da instituição, Marshal Lauzer, destacou o legado de Bárbara, uma profissional que transformava pessoas através da moda.

— Estamos em uma semana em que o laboratório que ela coordenava está aberto, recebendo muitos alunos, e é assim que ela gostaria que ele permanecesse. Nosso trabalho será para honrar a memória de Bárbara, uma pessoa que, além de colega e que atuou como auxiliar na coordenação, foi antes de tudo uma amiga —salientou.

Bárbara era natural de Ivoti, onde residia. Ela deixa o filho Samuel, de sete anos, e os pais Jorge Elemar Koch e Loiva Margarida Koch.

O velório será realizado na Casa Mortuária Municipal de São José do Hortêncio, com horário a definir. A cerimônia de despedida e sepultamento também estão com horários a definir.

Universidade lamenta perda

“É com grande pesar que comunicamos o falecimento da professora de Moda Bárbara Gisele Koch. Suas contribuições, principalmente na aplicação do conhecimento acadêmico em contextos sociais e comunitários, permanecerão entre nós. O corpo docente e alunos lamentam a perda e desejam força aos familiares e amigos neste momento difícil”, diz nota oficial da Universidade Feevale.