Trânsito

Vale do Sinos
Notícia

Mulher que morreu em acidente na BR-116, em Estância Velha, voltava de universidade onde dava aula

Bárbara Gisele Koch, de 45 anos, era professora no curso de Moda da Feevale. Causa do acidente é investigada pela Polícia Civil

Guilherme Gonçalves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS