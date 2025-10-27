Mulher morre em acidente na RS-240, em Portão

Uma mulher de 36 anos morreu em acidente na RS-240, em Portão, no Vale do Sinos na manhã desta segunda-feira. (27). Ela era a condutora de uma caminhonete IX-35 que trafegava no sentido Portão - São Leopoldo, invadiu a pista contrária e bateu em uma caminhonete Tracker, por volta das 10h.
O acidente ocorreu na altura do quilômetro 9. Com o impacto, a condutora foi arremessada para fora do veículo e morreu. O nome dela não foi informado.
Na outra caminhonete estava um casal que não se feriu.
Até às 11h, o trânsito seguia bloqueado no sentido Capital-interior, com cerca de 3km de congestionamento. É aguardada a chegada da perícia.
*Matéria em atualização