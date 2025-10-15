Trânsito

Tentativa de fuga
Notícia

Motorista bate em dois carros, colide em árvore e capota veículo em Porto Alegre

O homem não chegou a fazer teste do etilômetro, porém, admitiu aos socorristas do Samu que havia ingerido bebida alcoólica

Ian Tâmbara

