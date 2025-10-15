Motorista bate em dois carros, colide em árvore e capota veículo em Porto Alegre

Ocorrência foi registrada na Avenida João Pessoa. Ian Tâmbara / Agência RBS

Um motorista com sinais de embriaguez ficou ferido em um acidente no final da tarde desta quarta-feira (15), em Porto Alegre. O caso aconteceu na Avenida João Pessoa, nos fundos do terminal da Azenha, entre a Rua Domingos Crescêncio e a Avenida Princesa Isabel.

Segundo a Brigada Militar, o homem dirigia um Kia Sportage quando colidiu em um Renault Clio. Na sequência, tentou fugir e bateu em um segundo carro, um Fiat Argo. Por fim, perdeu o controle do veículo, bateu em uma árvore na calçada, capotou e ficou virado na contramão.

O homem, que não teve identidade informada, não chegou a fazer teste do etilômetro. Ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e admitiu aos socorristas que havia ingerido bebida alcoólica. Além disso, dentro do veículo, havia uma lata de cerveja aberta.

