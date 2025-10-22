Trânsito

Região Metropolitana
Notícia

Motociclista morre após colidir em caminhão em Canoas

 Acidente aconteceu na noite desta terça-feira (21), na Avenida Guilherme Schell

Paula Neiman

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

