Motociclista morre após colidir em caminhão em Canoas

Um motociclista morreu após colidir na traseira de um caminhão na noite desta terça-feira (21), em Canoas, na Região Metropolitana.
Conforme a Brigada Militar, o acidente ocorreu por volta das 19h40 na Avenida Guilherme Schell.
O caminhão estava parado no semáforo, aguardando para converter à esquerda e acessar a BR-386, quando a moto bateu na parte traseira do veículo. O condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.