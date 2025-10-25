Motociclista morre após bater em mureta e cair de viaduto na BR-448

Um motociclista morreu na tarde deste sábado (25) enquanto trafegava pela BR-448 (Rodovia do Parque), em Porto Alegre. O acidente ocorreu por volta das 15h35min no km 22 da rodovia.

Conforme informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista estava na alça de acesso da BR-448, no sentido Interior-Capital, no viaduto próximo à Arena do Grêmio. O homem teria batido em uma mureta e caído de cima da pista, morrendo no local.

Equipes da PRF e do Instituto-Geral de Perícias (IGP) estão no local atendendo a ocorrência. Apesar do acidente, não há desvios no trânsito ou faixas bloqueadas na rodovia.