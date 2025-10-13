Trânsito

Sobrevivente
Notícia

Mulher soterrada por carga de serragem tem alta do hospital: "Está vindo para casa", diz noivo

Eduarda Corrêa, 23 anos, conduzia um automóvel quando um caminhão tombou sobre o veículo no acesso da freeway à BR-448

Ian Tâmbara

