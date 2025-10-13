Mulher soterrada por carga de serragem tem alta do hospital: "Está vindo para casa", diz noivo

Eduarda foi socorrida pelo noivo, Gabriel, e por equipes de resgate. Arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

A mulher que foi soterrada por uma carga de serragem no acesso à BR-448, em Porto Alegre, teve alta nesta segunda-feira (13). Ela estava internada na Santa Casa.

A informação da alta foi confirmada pela família de Eduarda Corrêa, 23 anos. Ela teve o carro que dirigia atingido por um caminhão carregado de serragem na subida da BR-290, a freeway, para a BR-448, a Rodovia do Parque, na última terça-feira (7).

— Ela está bem, cada dia melhor. Teve alta e está vindo para casa — relatou o noivo, Gabriel Zanettin, nesta segunda.

Inicialmente, Eduarda deu entrada no Hospital Cristo Redentor, mas depois precisou ser transferida à UTI do Hospital Nora Teixeira, na Santa Casa, devido a complicações em exames. No entanto, nos últimos dias, a jovem vinha se recuperando.

Eduarda sobreviveu graças à estrutura do carro, segundo especialistas. O tipo de material que cobriu o veículo também foi determinante para que Eduarda saísse da ocorrência com vida.

Relembre o caso

Terça-feira (7), por volta de 11h30min

Eduarda voltava de uma prova na faculdade, indo de Porto Alegre para Nova Santa Rita, onde vivem os familiares

O carro conduzido pela universitária foi atingido por um caminhão carregado de serragem , que tombou na rodovia

, que tombou na rodovia Soterrada, Eduarda ligou para o noivo — que trabalha na Arena do Grêmio — pedindo socorro

— que trabalha na Arena do Grêmio — pedindo socorro O jovem de 25 anos foi a pé até o local do acidente e avisou que havia um carro sob a carga

A gente casa no dia 1º de novembro, ontem (segunda, 6) nós fizemos as fotos. Ela pediu desculpas por tudo, que não ia conseguir. (Disse) Que me amava, que amava a família GABRIEL ZANETTIN Noivo de Eduarda

Terça-feira (7), por volta de 13h15min

Segundo os bombeiros, a motorista ficou confinada dentro do veículo, que não encheu de serragem , e conseguiu respirar

, e Eduarda, mesmo nervosa, s e manteve consciente durante o resgate

durante o resgate Eduarda foi socorrida e levada para o Hospital Cristo Redentor , na Zona Norte

, na Zona Norte De acordo com a família e os bombeiros, a motorista sofreu arranhões

Quarta-feira (8)

Mesmo consciente e com ferimentos leves, Eduarda aguardava a realização de exames de sangue

As circunstâncias do acidente eram apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que aguarda um laudo pericial

Conforme a PRF, o motorista do caminhão realizou, no dia, exame de etilômetro, que deu negativo para a presença de álcool no organismo

Por não envolver morte ou crime como alcoolemia, o caso não foi encaminhado para a Delegacia de Trânsito

Quinta-feira (9)

Os exames apontaram alterações, que exigiram a transferência do Hospital Cristo Redentor para a Santa Casa

Segundo o noivo, Eduarda está medicada e hidratada

A jovem sente muitas dores no corpo, mas passa bem, diz Gabriel

Sexta-feira (10)

Eduarda recebeu alta da UTI

A motorista foi transferida para um quarto, em situação estável, e passou por observação após exames

Em sua primeira manifestação, a estudante comemorou por estar viva

Ainda não entendi muito bem o que aconteceu. Vou demorar um tempo para processar, mas estou viva. Não sei como eu estou viva, sobrevivi, mas estou aqui, e o mais importante é que tenho todas essas pessoas da minha família e amigos do meu lado, torcendo por mim. EDUARDA CORRÊA Estudante de biomedicina