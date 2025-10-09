Trânsito

Na UTI
Notícia

Jovem soterrada por carga de serragem é transferida de hospital: "Segue com muitas dores", diz noivo

Exames de sangue indicaram alteração em enzima, o que exige monitoramento e hidratação. Noivo diz que estudante passa bem

Paulo Rocha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS