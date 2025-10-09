Jovem soterrada por carga de serragem é transferida de hospital: "Segue com muitas dores", diz noivo

Eduarda ao lado do noivo, Gabriel, que atuou no resgate. Arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

A jovem de 23 anos que estava em um veículo soterrado por uma carga de serragem no acesso à BR-448, em Porto Alegre, foi transferida de hospital. A estudante de biomedicina Eduarda Corrêa, que permanecia no Hospital Cristo Redentor, agora está internada no Hospital Nora Teixeira, no complexo da Santa Casa. Ela é monitorada na UTI.

Segundo o noivo dela, Gabriel Zanettin, exames de sangue indicaram uma alteração em uma enzima, o que obriga monitoramento e hidratação, de modo a evitar uma possível lesão renal.

— Ela segue o tratamento na UTI, onde está sendo medicada, hidratada e fazendo exames. E segue com muitas dores no corpo. Fora isso, está bem. Aguardamos os resultados dos exames de sangue melhorarem para podermos ir para casa. No momento, sem previsão de alta — explica o noivo da jovem.

Eduarda Rosa Corrêa estava em um veículo Volkswagen T-Cross atingido por um caminhão em uma das alças de acesso que ligam a freeway à BR-448, a Rodovia do Parque. Além de ficar prensada pela caçamba do caminhão, o carro de Eduarda foi soterrado pela carga de serragem.

O noivo, que trabalha na Arena do Grêmio, foi contatado por Eduarda por telefone e foi ao local a pé para tentar socorrê-la. Eduarda só foi retirada após uma operação de resgate que durou duas horas e contou com o apoio de agentes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Brigada Militar e funcionários da CCR ViaSul.

Motorista teve o carro soterrado por serragem. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Relembre o caso

Terça-feira (7), por volta de 11h30min

Eduarda voltava de uma prova na faculdade, indo de Porto Alegre para Nova Santa Rita, onde vivem os familiares

O carro conduzido pela universitária foi atingido por um caminhão carregado de serragem , que tombou na rodovia

, que tombou na rodovia Soterrada, Eduarda ligou para o noivo — que trabalha na Arena do Grêmio — pedindo socorro

— que trabalha na Arena do Grêmio — pedindo socorro O jovem de 25 anos foi a pé até o local do acidente e avisou que havia um carro sob a carga

A gente casa no dia 1º de novembro, ontem (segunda, 6) nós fizemos as fotos. Ela pediu desculpas por tudo, que não ia conseguir. (Disse) Que me amava, que amava a família GABRIEL ZANETTIN Noivo de Eduarda

Terça-feira (7), por volta de 13h15min

Segundo os bombeiros, a motorista ficou confinada dentro do veículo, que não encheu de serragem , e conseguiu respirar

, e Eduarda, mesmo nervosa, s e manteve consciente durante o resgate

durante o resgate Eduarda foi socorrida e levada para o Hospital Cristo Redentor , na Zona Norte

, na Zona Norte De acordo com a família e os bombeiros, a motorista sofreu arranhões

Quarta-feira (8)

Mesmo consciente e com ferimentos leves, Eduarda aguardava a realização de exames de sangue

As circunstâncias do acidente eram apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que aguarda um laudo pericial

Conforme a PRF, o motorista do caminhão realizou, no dia, exame de etilômetro, que deu negativo para a presença de álcool no organismo

Por não envolver morte ou crime como alcoolemia, o caso não foi encaminhado para a Delegacia de Trânsito

Quinta-feira (9)