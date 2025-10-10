Jovem que ficou soterrada por carga de serragem recebe alta da UTI: "Nem acredito no quão bem eu estou"

Eduarda ao lado do noivo, Gabriel, que atuou no resgate. Arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

A jovem que sobreviveu após ficar soterrada por uma carga de serragem na última terça feira (7), em Porto Alegre, recebeu alta da UTI e foi transferida para um quarto, onde segue internada, estável e em observação após exames.

Eduarda Corrêa ficou presa por cerca de duas horas dentro do carro, em uma curva na alça de acesso da BR-448. Uma carreta tombou sobre o veículo. Durante o resgate, Eduarda se manteve lúcida e conseguiu acionar os pais e o noivo por telefone.

Ela falou pela primeira vez nesta sexta-feira (10), três dias após o acidente. À reportagem, Eduarda Corrêa, de 23 anos, disse que está com dores no corpo e na cabeça, mas que se sente bem.

— Eu nem acredito no quão bem eu estou. Muitas dores no corpo e na cabeça, que ficou muito tempo pressionada. Mas estou caminhando, não tive nenhuma fratura, não tive nenhum problema mais sério, estou sendo muito bem cuidada — relatou.

O trabalho de resgate envolveu equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. De acordo com especialistas, a estrutura reforçada do carro e o tipo de material que o cobriu foram determinantes para a sobrevivência da motorista.

— Ainda não entendi muito bem o que aconteceu. Vou demorar um tempo para processar, mas estou viva. Não sei como eu estou viva, sobrevivi, mas estou aqui, e o mais importante é que tenho todas essas pessoas da minha família e amigos do meu lado, torcendo por mim — disse a jovem, por mensagens de voz.