Jovem de 19 anos fica ferida em colisão entre moto e carro na RS-040

O veículo Spacefox saía da faixa lateral e, ao ingressar na rodovia, acabou fechando a frente da motocicleta. Rodrigo Bairros / Agência RBS

Uma jovem de 19 anos precisou ter o pé direito amputado após um acidente entre a moto que ela conduzia e um carro na RS-040, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A colisão ocorreu por volta das 23h30min desta quarta-feira (15), no quilômetro 9 da rodovia, no sentido Capital–Viamão.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo Spacefox saía da faixa lateral e, ao ingressar na rodovia, acabou fechando a frente da motocicleta. A jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital de Viamão.

