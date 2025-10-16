Jovem de 19 anos fica ferida em colisão entre moto e carro na RS-040

Uma jovem de 19 anos precisou ter o pé direito amputado após um acidente entre a moto que ela conduzia e um carro na RS-040, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A colisão ocorreu por volta das 23h30min desta quarta-feira (15), no quilômetro 9 da rodovia, no sentido Capital–Viamão.
Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo Spacefox saía da faixa lateral e, ao ingressar na rodovia, acabou fechando a frente da motocicleta. A jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital de Viamão.
De acordo com o CRBM, a motociclista não possuía habilitação e a moto estava com o licenciamento vencido. A motorista do carro, de 50 anos, realizou o teste do bafômetro que deu negativo. Em torno de 1h15min o trânsito no trecho foi liberado.