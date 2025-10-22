Idoso morre em acidente na BR-392 em Santa Maria

Acidente aconteceu quando idoso tentou fazer uma conversão à esquerda. Tayline Manganeli / Agência RBS

Foi identificado como Idio Berger, de 69 anos, o motorista que morreu em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (22), na BR-392, em Santa Maria.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no quilômetro 347 da rodovia, quando o Volkswagen Gol conduzido pelo idoso tentava fazer uma conversão à esquerda e foi atingido por uma caminhonete Nissan Frontier.

Natural de Crissiumal, no norte do Estado, Berger morreu no local. O condutor da caminhonete, um homem de 51 anos, ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico. Ainda não há atualização sobre seu quadro de saúde.