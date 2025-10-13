Identificado homem atropelado na BR-116 em São Leopoldo

Foi identificado como Marcelo Oliveira de Lima,43 anos, o homem que morreu após ser atropelado na noite de domingo (12) na BR-116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Segundo a Polícia Civil, o acidente aconteceu por volta das 22h, no km 246, no sentido a Porto Alegre. Lima atravessava a rodovia correndo quando foi atingido por uma Chevrolet Spin prata.

O motorista do veículo permaneceu no local, pouco depois da ponte sobre o Rio dos Sinos, teve resultado negativo no teste do etilômetro e não trafegava acima da velocidade permitida.

De acordo com o delegado Rodrigo Camara, titular da 2ª Delegacia de Polícia de São Leopoldo, o caso é investigado como acidente de trânsito de natureza não criminal, pois não há indícios de negligência do condutor. Nessa situação, o motorista não é responsabilizado penalmente.

Após a ocorrência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima morreu no local. A ocorrência foi atendida também pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).