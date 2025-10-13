Homem morre atropelado na BR-116, em São Leopoldo

Um homem foi atropelado e morreu na BR-116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. O acidente aconteceu por volta das 22h deste domingo (12), no km 246, em direção a Porto Alegre.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima.

Ele foi atropelado por uma Chevrolet Spin de cor prata. O motorista do veículo permaneceu no local da ocorrência.