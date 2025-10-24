Homem morre após colisão entre carro e caminhão na RS-480, em Erval Grande

Um homem de 32 anos morreu após um acidente entre um carro e um caminhão na noite desta quinta-feira (21), em Erval Grande, no norte do Estado.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a vítima conduzia um Volkswagen Gol que colidiu com o caminhão no km 20 da RS-480. O acidente foi registrado por volta das 22h30.

Leia Mais Morre pai de mulher que sofreu acidente e foi atacada por abelhas no interior de Vacaria

O motorista chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital.