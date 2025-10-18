Jovem morre após carro capotar na RS-020 em Gravataí

Um homem morreu e outro ficou ferido após o carro em que eles estavam capotar na RS-020, em Gravataí. O acidente ocorreu por volta da 1h de sábado (18).

A vítima fatal foi identificada como Douglas Banaszeski, ele tinha 27 anos e era morador de Gravataí. O ferido, de 30 anos, foi encaminhado em estado de saúde estável para o Hospital Dom João Becker.

Eles se deslocavam no sentido Taquara/Gravataí no momento da ocorrência.

O veículo, um Kadett, foi parar no pátio de uma residência no km 12. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, ao sair da pista, o carro capotou diversas vezes até invadir o terreno.

De acordo com o delegado Wagner Dalcin, da 1ª Delegacia de Polícia de Gravataí, Douglas era o proprietário do veículo.