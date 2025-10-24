Homem é morto a tiros enquanto dirigia na RS-118, em Gravataí

Motorista foi morto quando conduzia um Ford Fusion. Gysa Santana / Gravataí 24 Horas

Um homem de 43 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (23) enquanto dirigia pela RS-118, em Gravataí, na Região Metropolitana.

Conforme a Polícia Civil, ele conduzia um Ford Fusion quando foi alvejado por disparos feitos por um atirador que estava em outro veículo. O crime ocorreu antes das 20h, na altura da rótula com a Avenida Itacolomi.

Leia Mais Professor é condenado a 66 anos de prisão por estupros de vulneráveis em Marau

A vítima foi identificada como Leandro de Andrade, de 43 anos. A prefeitura de Gravataí confirmou que os disparos foram feitos por um guarda municipal. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso.