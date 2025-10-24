Trânsito

Região Metropolitana
Notícia

Homem é morto a tiros enquanto dirigia na RS-118, em Gravataí

Vítima de 43 anos foi atingida por disparos feitos por ocupante de outro veículo na noite desta quinta-feira (23)

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

Júlia Ozorio

