Trânsito

Notícia

Homem é arrastado e atropelado por caminhonete em Canoas; veja vídeo

Vítima teria abordado o motorista depois que teve carro atingido quando o veículo deu ré na Avenida Farroupilha, próximo a shopping

João Pedro Lamas

Renata Santos

