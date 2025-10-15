Homem é arrastado e atropelado por caminhonete em Canoas; veja vídeo

A Polícia Civil trabalha para identificar o motorista de uma caminhonete que arrastou e atropelou um homem durante uma discussão de trânsito em Canoas, na Região Metropolitana. O caso teria acontecido no último sábado (11).

Um vídeo mostra o homem agarrado à porta do motorista da caminhonete, que está em movimento. Em seguida, o homem cai e é atropelado. O motorista da caminhonete não presta socorro, mas acelera e foge do local. Depois, uma mulher pede ajuda.

De acordo com a Brigada Militar (BM), o homem dirigia pela Avenida Farroupilha quando, em frente a um shopping, a caminhonete teria cortado a frente do veículo. Em seguida, a caminhonete teria dado ré e batido na frente do carro.

O motorista do carro teria descido do veículo e ido até a caminhonete, momento em que começou a discussão de trânsito. Depois disso, aconteceu o que é mostrado no vídeo.

O homem se machucou, foi socorrido pelos bombeiros e levado ao Hospital Nossa Senhora das Graças, também em Canoas. Ele já recebeu alta e passa bem.

O crime foi registrado na delegacia de Polícia Civil como dano e lesão corporal. A delegada Luciane Bertoletti, responsável pela investigação, disse que o homem ferido prestou depoimento e agora trabalha para identificar o motorista da caminhonete.