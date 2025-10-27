Entenda como novo viaduto vai ligar a BR-116, na região do aeroporto, à freeway

Obras têm prazo de um ano para a conclusão. André Ávila / Agencia RBS

O novo viaduto que fará a ligação da BR-116, na região do Aeroporto Salgado Filho, à freeway (BR-290), no sentido Litoral-Capital, passará por cima de uma das alças já existentes no entroncamento entre as duas rodovias (entenda, abaixo, no mapa).

O projeto do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) prevê eliminar o cruzamento entre quem segue para a freeway e quem ingressa na BR-116 rumo a Canoas.

O novo traçado ganhará o nome de Viaduto Fronteira Oeste, pois será uma nova opção para os motoristas que saem da zona norte de Porto Alegre no caminho às pontes do Guaíba e às regiões de fronteira.

O viaduto deve ficar pronto apenas no segundo semestre do ano que vem. A obra começou no dia 15 de setembro e terá um investimento total de cerca de R$ 7,5 milhões.

Entenda o que vai mudar:

Os veículos que vêm da região do aeroporto e desejam ingressar na freeway, no sentido Litoral-Capital, passarão por cima da alça de acesso da freeway para BR-116, rumo a Canoas.

da freeway para BR-116, rumo a Canoas. Depois de passar pela elevada, o motorista seguirá o mesmo caminho que já é feito atualmente, fazendo um retorno próximo à caixa d'água da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O projeto também prevê que a nova pista passará por baixo da freeway e terá apenas uma faixa e acostamento.

Outra alça em obras

Enquanto isso, outra alça do mesmo entroncamento também está em obras de readequação: a que permite a saída da região do aeroporto para o Litoral Norte.

Nas últimas semanas, o trecho foi reduzido a apenas uma faixa para a realização das obras. Contudo, segundo o Dnit, a previsão é de que a pista dupla seja restabelecida até o dia 15 de novembro.

O asfaltamento está sendo concluído e ainda falta a realização de serviços de drenagem.

O órgão garante que o cronograma foi programado para antecipar o maior movimento para aquela alça com a chegada do fim do ano e do verão.

Desvio em acesso para o Litoral Norte. André Ávila / Agencia RBS