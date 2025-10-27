Duas pessoas morrem em dois acidentes nas rodovias do RS na noite de domingo

Ao menos duas pessoas morreram em dois acidentes registrados nas rodovias do Rio Grande do Sul na noite deste domingo (26).
Na BR-471, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, um homem de 52 anos morreu após uma colisão entre duas motocicletas. Outro motociclista ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico.
O acidente ocorreu por volta das 21h45min, no km 149 da rodovia, e provocou bloqueio total do trecho até o início da madrugada desta segunda-feira.
Já por volta das 22h, na RS-463, em Tapejara, no norte do Estado, um homem de 41 anos morreu em uma colisão entre um carro e um caminhão. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.
As duas vítimas ainda não tiveram os nomes divulgados.