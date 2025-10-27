Duas pessoas morrem em dois acidentes nas rodovias do RS na noite de domingo

Acidente aconteceu por volta das 21h45 em Santa Cruz do Sul e deixou motociclista morto. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Ao menos duas pessoas morreram em dois acidentes registrados nas rodovias do Rio Grande do Sul na noite deste domingo (26).

Na BR-471, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, um homem de 52 anos morreu após uma colisão entre duas motocicletas. Outro motociclista ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico.

O acidente ocorreu por volta das 21h45min, no km 149 da rodovia, e provocou bloqueio total do trecho até o início da madrugada desta segunda-feira.

Já por volta das 22h, na RS-463, em Tapejara, no norte do Estado, um homem de 41 anos morreu em uma colisão entre um carro e um caminhão. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.